لبنان | كيف سيكون طقس الـ”ويك أند”؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

يؤثر على لبنان طقس غير مستقر شتوي، ويستمر لغاية ظهر الاحد، إشارة إلى أن هذا المنخفض اعتيادي يحمل معه أمطارا غزيرة مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط ثلوج على الجبال مع احتمال أن يتدنى مستوى تساقطه ما دون الالف مترا صباح وظهر الأحد خصوصا في شمال وشرق البلاد.

وفي حال استمرت الامطار لغاية بعد ظهر الاحد، فنحذّر من موجة جليد تضرب الجبال والبقاع ليل الاحد -الاثنين.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ١٠ و ١٤ درجة بقاعا بين ١ و ٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٤ و ٧ درجة

– الجو : غائم وممطر وتتساقط ثلوج على ١٣٠٠متر

– الرياح : جنوبية غربية معتدلة من ٢٠ الى ٤٠ كم/س

– الرطوبة السطحية ساحلا ٨٠ – ٩٠ ٪؜

– الضغط الجوي ١٠١٢ hpa

– الرؤية متوسط

– البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: طقس غير مستقر وبارد والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح ساحلا بين ١٠ و ١٤ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين ٢ و ٨ درجات وبقاعا بين ١ و ١٠ درجات، الرياح جنوبية غربية معتدلة سرعتها بين ٣٠ و ٤٠كم/س الأمطار تكون محلية نهارا لتشتد ليلاً مع تساقط ثلوج على ارتفاع ١٢٠٠متر الى ١٣٠٠متر.

الاحد: طقس غير مستقر وبارد جدا خصوصا بعد الظهر والليل والحرارة تنخفض وتتراوح ساحلا بين ٧ و ١٢ درجة على الـ ١٠٠٠متر بين صفر و ٥ درجات وبقاعا بين -٢ و ٧ درجات، الرياح شمالية معتدلة سرعتها بين ٣٠ و ٤٠كم س الأمطار تكون غزيرة صباحا تصبح محلية ظهرا فيما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٠٠٠ الى ١١٠٠متر صباحا واقل شمالا ، يتحول الطقس إلى بارد جدا بعد الظهر مع خلايا امطار محلية واحتمال تساقط ثلوج ما دون عتبة الـ ٨٠٠ متر عند توفر الهطول شمالا وشرق البلاد، يستقر الطقس ليلاً مع موجة جليد على الجبال وفي البقاع.