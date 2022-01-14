اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | غرف العزل مشغولة بنسبة كارثية في المستشفيات!

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 10 دقائق

إمدادات طبية من الجمعية الطبية اللبنانية الأسترالية

لا تزال أرقام “” في لبنان مرتفعة بشكل مقلق إذ سجلت وزارة الصحة أمس أكثر من 7 آلاف إصابة.

وفي هذا المجال، أكد نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أنّ “أسرّة المستشفيات الخاصة بفيروس كورونا مشغولة بنسبة كبيرة، أمّا غرف العزل فهي مشغولة بنسبة 85% وهذه نسبة كارثية”، آملاً “أن تنحسر الموجة الجديدة من إصابات كورونا”.

وأشار هارون، في حديث إذاعي إلى أن “الأزمة الاقتصادية انعكست بشكل كبير على دخول الناس للمستشفيات والكلفة الاستشفائية ارتفعت أضعافاً والجهات الضامنة الرسمية لم تواكب الأزمة وبالتالي المواطن يدفع الكثير وهو غير قادر على تحمل كل هذه الأعباء”.

كما اعتبر أن “الحلّ يبدأ بوجود دولة تعمل على اجتراح الحلول”، لافتاً إلى أنّ “وزير الصحة لوحده لا يستطيع حلّ كل الأمور وهناك قرارات يجب أن تصدر عن الحكومة التي لا تجتمع”.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا