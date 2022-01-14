لبنان | غرف العزل مشغولة بنسبة كارثية في المستشفيات!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 10 دقائق

لا تزال أرقام “كورونا” في لبنان مرتفعة بشكل مقلق إذ سجلت وزارة الصحة أمس أكثر من 7 آلاف إصابة.

وفي هذا المجال، أكد نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أنّ “أسرّة المستشفيات الخاصة بفيروس كورونا مشغولة بنسبة كبيرة، أمّا غرف العزل فهي مشغولة بنسبة 85% وهذه نسبة كارثية”، آملاً “أن تنحسر الموجة الجديدة من إصابات كورونا”.

وأشار هارون، في حديث إذاعي إلى أن “الأزمة الاقتصادية انعكست بشكل كبير على دخول الناس للمستشفيات والكلفة الاستشفائية ارتفعت أضعافاً والجهات الضامنة الرسمية لم تواكب الأزمة وبالتالي المواطن يدفع الكثير وهو غير قادر على تحمل كل هذه الأعباء”.

كما اعتبر أن “الحلّ يبدأ بوجود دولة تعمل على اجتراح الحلول”، لافتاً إلى أنّ “وزير الصحة لوحده لا يستطيع حلّ كل الأمور وهناك قرارات يجب أن تصدر عن الحكومة التي لا تجتمع”.