لبنان | انخفاض مستغرَب للدولار الأسود صباح اليوم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 52 دقيقة

سجل دولار السوق السوداء اليوم انخفاضاً إضافياً، إذ تراوح ما بين الـ28950 ليرة لبنانية للشراء و28900 ليرة لبنانية للبيع.

يذكر أنه دخل لبنان حالة من الشلل، الخميس، إثر بدء إضراب عام في قطاع المواصلات العامة وخدمات أخرى حيوية، فيما تشهد البلاد تفاقم واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم.

وزادت حدة الأزمة في لبنان بعدما قررت نقابات العمال أن تخوض إضراباً لأجل المطالبة بإيجاد حلول للأوضاع المزرية.

ويعيش حوالي 80 في المئة من اللبنانيين في فقر بعد أن فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها، وانكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة 20.3 في المائة عام 2020 وبنحو 7 في المائة العام الماضي، بحسب البنك الدولي.

وفي كانون الأول الماضي، أعلن مصرف لبنان المركزي، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.