لبنان | إليكم حال الطرقات الجبلية صباح اليوم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرق الجبلية المقطوعة حاليا هي:

– عيناتا – الارز

– عيون السيمان – حدث بعلبك

– المنيطرة – حدث بعلبك

– العاقورة – حدث بعلبك

– جرد مربين – الهرمل

– الهرمل – سير الضنية.

يذكر أنه طقس يؤثر على لبنان انخفاض الضغط فوق منطقتنا ما يتسبب بتمدد كتل هوائية باردة من فوق شرق اوروبا جنوبا نحو البحر الاسود ثم تركيا فشرق المتوسط حيث سيتأثر بها لبنان بطقس شتوي بارد ممطر ومثلج في المناطق الجبلية، ويستمر لغاية بعد ظهر الاحد.

إشارة الى أن هذا المنخفض اعتيادي لمثل هذه الفترة من العام أما ذروة الامطار فتكون بين مساء الغد وبعد ظهر الجمعة.