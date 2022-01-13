لبنان | توضيح من أوقاف طرابلس بشأن أخبار بيع القبور وإزالة الشواهد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر عن المكتب الإعلامي في دائرة أوقاف طرابلس، البيان الآتي:

“انتشرت عبر بعض المواقع الإخبارية ومجموعة “الواتس اب” أخبار عن بيع واختفاء وإزالة قبور وشواهد قبور في جبانة التبانة وقبلها في جبانة باب الرمل.

وعليه تؤكد دائرة أوقاف طرابلس، أنه لا صحة إطلاقا لهذه الأخبار الملفقة بقصد مشبوه، وإنما هي قبور جديدة لم تعمَّر بعد بسبب سوء الأحوال الجوية وتتمنى الدائرة على ناشريها التأكد من القائمين على تلك المقابر لتحري الصدق والحقيقة، مع الإشارة إلى أن المقابر في باب الرمل والتبانة تشرف عليها دائرة اوقاف طرابلس من خلال أشخاص مكلفين بمتابعتها بشكل يومي ومباشر.

وختاما، أبواب الدائرة مفتوحة للجميع لأي استيضاح او تساؤل للمنصفين الباحثين عن الحقيقة”.