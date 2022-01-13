لبنان | لبنان يستبدل علم الامارات بعلم الكويت.. “شو هل بهدلة”!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

وصل اهمال الحكومة والدولة اللبنانية إلى درجة عدم التمييز بين علمي الكويت والامارات، فخلال افتتاح مستشفى محمد بن زايد في البيال في وسط بيروت تم استبدال علم الامارات بالعلم الكويتي، ما أثار استياء الاماراتيين الذين عبروا عن ذلك من خلال تغريدات عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

فخلال افتتاح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المستشفى الميداني الاماراتي ظهر علم الكويت بدلاً من علم الإمارات مثبتاً الى جانب العلم اللبناني ما دفع الاماراتيين إلى طرح علامات استفهام حول “تخويل أشخاص غير مؤهلين في تفاصيل الدولة”، كذلك انتقد اللبنانيون الأمر وانهالوا بالسخرية على هكذا حكومة قائلين “شو هل بهدلة”.