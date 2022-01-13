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لبنان | مصلحة الابحاث: الثلوج صباح السبت والأحد على ارتفاع 1000 متر

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ 3 دقائق

الثلوج في لبنان

أعلنت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة عن تأثر لبنان بمنخفض جوي اعتيادي قادم من اليونان بارد يرافقه رياح متوسطة السرعة (٤٠/ ٥٠ كلم بالساعة)، أمطار متفرقة قد تكون غزيرة أحيانًا مع تشكل سيول وحدوث برق ورعد.

يبدأ المنخفض الخميس ١٣/ ١ لغاية مساء الأحد ١٦/ ١.

وأشارت النشرة الجوية الى تساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر يمتد تساقطها صباح السبت والأحد الى 1000 متر والبقاع ممزوجة بالمياه.

وطلبت من السائقين الانتباه من الثلوج على طرقات ضهر البيدر وترشيش ايام الجمعة والسبت والاحد ومن الجليد يومي الاثنين والثلاثاء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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