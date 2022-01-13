لبنان | إجراءات جديدة تتعلّق بالركاب القادمين إلى لبنان.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ 38 دقيقة

أصدرت المديرية العامة للطيران المدني تعميماً، إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي، يتعلّق بالإجراءات الخاصة بالركاب القادمين الى لبنان.

وجاء في نص التعميم:

“يطلب من جميع شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي قبول الركاب الراغبين بالقدوم الى لبنان ويستحوذون على فحص COVID-19 Antigen rapid test مع إلزامية وجود رمز QR ضمنه، وذلك خلال 24 ساعة كحد أقصى، من تاريخ اخذ عينة الفحص لغاية ركوب الطائرة من نقطة الإنطلاق الأولى، شرط أن يكون الراكب قد تلقى الجرعة الثانية من أي لقاح covid-19، أو جرعة كاملة من لقاح covid-19 (الذي هو عبارة عن جرعة واحدة فقط) منذ مدة لا تتعدى الستة أشهر”.