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لبنان | مع انتصاف “خميس الغضب”.. ما هي الطرقات المقطوعة الآن؟

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

خميس الغضب

أفادت غرفة “التحكم المروري” عن حال الطرقات تزامناً مع انتصاف اليوم الاحتجاجي الذي أطلق عليه “خميس الغضب” ودعا إليه اتحادات ونقابات النقل البري.

– الطرق المقطوعة ضمن نطاق بيروت: تقاطع جامع الأمين وبشارة الخوري، وإعادة اعادة فتح السير عند برج الغزال
– الطرقات المقطوعة ضمن نطاق بعبدا: مثلث خلدة ومستديرة عاليه
– الطرق المقطوعة ضمن نطاق الجديدة: مستديرة الدورة وأوتوستراد الكرنتينا
– جميع الطرق سالكة ضمن نطاق الضاحية حاليّاً
– جميع الطرقات ضمن منطقة الجنوب سالكة حاليّاً
– الطرق المقطوعة ضمن نطاق الشمال: البالما، دير عمار وأوتوستراد شكا
– الطرق المقطوعة ضمن نطاق البقاع: زحلة الكرك مقابل الحمرا بلازا
– إعادة فتح السير محلة التويتي – ترشيش.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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