لبنان | مع انتصاف “خميس الغضب”.. ما هي الطرقات المقطوعة الآن؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفادت غرفة “التحكم المروري” عن حال الطرقات تزامناً مع انتصاف اليوم الاحتجاجي الذي أطلق عليه “خميس الغضب” ودعا إليه اتحادات ونقابات النقل البري.

– الطرق المقطوعة ضمن نطاق بيروت: تقاطع جامع الأمين وبشارة الخوري، وإعادة اعادة فتح السير عند برج الغزال

– الطرقات المقطوعة ضمن نطاق بعبدا: مثلث خلدة ومستديرة عاليه

– الطرق المقطوعة ضمن نطاق الجديدة: مستديرة الدورة وأوتوستراد الكرنتينا

– جميع الطرق سالكة ضمن نطاق الضاحية حاليّاً

– جميع الطرقات ضمن منطقة الجنوب سالكة حاليّاً

– الطرق المقطوعة ضمن نطاق الشمال: البالما، دير عمار وأوتوستراد شكا

– الطرق المقطوعة ضمن نطاق البقاع: زحلة الكرك مقابل الحمرا بلازا

– إعادة فتح السير محلة التويتي – ترشيش.