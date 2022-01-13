لبنان | مع انتصاف “خميس الغضب”.. ما هي الطرقات المقطوعة الآن؟

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة
– الطرق المقطوعة ضمن نطاق بيروت: تقاطع جامع الأمين وبشارة الخوري، وإعادة اعادة فتح السير عند برج الغزال
خميس الغضب
أفادت غرفة “التحكم المروري” عن حال الطرقات تزامناً مع انتصاف اليوم الاحتجاجي الذي أطلق عليه “خميس الغضب” ودعا إليه اتحادات ونقابات النقل البري.
– الطرق المقطوعة ضمن نطاق بيروت: تقاطع جامع الأمين وبشارة الخوري، وإعادة اعادة فتح السير عند برج الغزال
– الطرقات المقطوعة ضمن نطاق بعبدا: مثلث خلدة ومستديرة عاليه
– الطرق المقطوعة ضمن نطاق الجديدة: مستديرة الدورة وأوتوستراد الكرنتينا
– جميع الطرق سالكة ضمن نطاق الضاحية حاليّاً
– جميع الطرقات ضمن منطقة الجنوب سالكة حاليّاً
– الطرق المقطوعة ضمن نطاق الشمال: البالما، دير عمار وأوتوستراد شكا
– الطرق المقطوعة ضمن نطاق البقاع: زحلة الكرك مقابل الحمرا بلازا
– إعادة فتح السير محلة التويتي – ترشيش.