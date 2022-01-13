لبنان | رئاسة الجمهورية: استمرار تعطيل مجلس الوزراء متعمّد والدعوة للحوار مفتوحة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بياناً حول المشاورات واللقاءات التي اجراها الرئيس ميشال عون بشأن الدعوة الى الحوار، مؤكداً أن مواقف البعض تراوحت بين رفض التشاور ورفض الحوار وهم يتحمّلون مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات.

وأكد أن دعوة الرئيس عون للحوار ستبقى مفتوحة ويدعو المقاطعين الى وقف المكابرة والموافقة على إجراء حوار صريح لنقرر مستقبلنا بأيدينا.

وقال: “استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو تعطيل متعمّد لخطة التعافي التي من دونها لا مساعدات ولا إصلاحات وهذا بحد ذاته جريمة لا تغتفر بحق الشعب”.

وأضاف: “المعطّلون للحوار والرافضون له يعرفون انفسهم جيداً ويعرفهم اللبنانيون ويتحملون مسؤولية خسارة الناس أموالهم وخسارة الدولة مواردها”.

وشكر عون من حضر ومن تجاوب وهو ماضٍ في دعوته للحوار وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف الى حماية لبنان واللبنانيين.

ولفت المكتب إلى أن التزام عون هو في صلب قسمه على احترام الدستور والقوانين فلا الرئيس يخلّ بالقسم وليس هو من يتراجع امام التحديات.