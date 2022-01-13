لبنان | بو حبيب: الاميركيون أبلغوا المصريين استثناء لبنان من العقوبات لاستجرار الطاقة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

زار وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا وأطلعه على نتائج زيارته الى الولايات المتحدة الأميركية، واللقاءات التي عقدها مع عدد من المسؤولين في مجلس الامن القومي الأميركي ووزارة الخارجية والتي تناولت العلاقات بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية.

وأشار بو حبيب الى أنه لمس في خلال المحادثات التي اجراها، دعماً أميركياً واضحاً لدور صندوق النقد الدولي المرتقب في مساعدة لبنان على تجاوز ظروفه الاقتصادية الصعبة، من خلال الإسراع في خطة التعافي التي تضعها الحكومة اللبنانية، وأيضاً ضرورة إنجاز الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها لبنان، إضافة الى تشجيع المسؤولين الاميركيين على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

ولفت الى ان المسؤولين الاميركيين جددوا التأكيد على دعمهم استجرار الغاز والكهرباء الى لبنان من مصر والأردن عبر سوريا لتعزيز انتاج الطاقة الكهربائية، واستثناء لبنان من القيود التي يضعها ” قانون قيصر”، وان هذا الامر تم ابلاغه الى المسؤولين المصريين.

وأوضح بو حبيب أن المسؤولين الأميركيين يشجعون المضي في عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وان الموفد الأميركي المكلف هذه المهمة اموس هوكشتاين سيحضر الى لبنان خلال الأيام القليلة المقبلة لاستئناف مساعيه بهدف تحريك هذا الملف.

وأكد أن البحث مع المسؤولين الأميركيين تناول مسألة المساعدات الأميركية للجيش اللبناني وفق خطة الدعم الموضوعة لهذه الغاية بين القيادتين اللبنانية والأميركية.

وأشار الوزير بو حبيب الى ان البحث تطرق ايضاً الى علاقات لبنان مع دول الخليج، والأوضاع في سوريا ومسألة النازحين السوريين، حيث لاحظ تفهماً من الإدارة الأميركية للموقف اللبناني من هذا الملف اكثر من الماضي.