لبنان | لبنان أمام خطر العتمة الشاملة قريباً؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ 6 دقائق

أعلن تجمع أصحاب المولدات الخاصة أن تخبط يتبعه تخبط منذ أكثر من سبعة أشهر وخصوصاً بين المطرقة والسندان، من ناحية الارتفاع الجنوني للدولار وناحية اخرى ارتفاع سعر صفيحة المازوت الى ارقام غير مسبوقة.

وقال التجمع في بيان أننا “بتنا اليوم غير قادرين على الاستمرار بتأدية الخدمة وذاهبون الى التوقف قسراً عن العمل وذلك خلال فترة وجيزة لا تتعدى اياما قليلة والسبب اننا لم نعد نملك المال لتعبئة المازوت”.

وشدد التجمع على ضرورة وضع حد لكل ما يجري واتخاذ الاجراء المناسب الذي يقتضيه الوضع الراهن وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه. إننا ذاهبون إلى العتمة حتمًا إذا لم توجد حلول سريعة خلال يوم او إثنين، على أبعد تقدير”.