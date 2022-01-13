لبنان | الأسمر: يوم الغضب نجح ومطالبنا واحدة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن يوم الغضب نجح منذ الأمس بعد التضامن الكبير وهناك تجاوب تام في كل الأراضي اللبنانية وهذه صرخة للمسؤولين ليقوموا بدورهم وواجباتهم تجاه الشعب.

وقال الأسمر: “هذه دعوة للناس للنزول إلى الشارع ضدّ الغرف السوداء التي ترفع الدولار”.

وأشار إلى أنه لدينا فرصة كبيرة للتغيير في الانتخابات النيابيّة وعلى الناس إنتاج سلطة أخرى وأنا لا أملك عصا سحرّية للتغيير. وأضاف: “مطالبنا واحدة وهي حماية لقمة الخبز ودعم المحروقات ودعم العسكر بمبلغ مقطوع وعدم رفع أي دعم”.

ونفّذ اتحاد النقل البري، بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام منذ ساعات الصبح الأولى إضراباً لكل قطاعات النقل في لبنان من أجل الضغط على الحكومة لتنفيذ الاتفاق الذي وعدت به القطاع تحت عنوان “خميس الغضب”.

وانتشرت عناصر الجيش والقوى الأمنية انتشرت كخطوة استباقية لما يُمكن أن تكون عليه صورة التحركات في مختلف المناطق.