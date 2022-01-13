لبنان | الأطباء المراقبون في الضمان الاجتماعي يعلنون الاضراب المفتوح

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الضمان الاجتماعي
أعلن الاطباء المراقبون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الإضراب المفتوح متمنين على مجلس الادارة الدعوة الى اجتماع طارئ وأخذ القرارات المناسبة والبت بالمطالب المقدمة من قبل النقابة.
أصدر الاطباء المراقبون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان التالي:
وبعد اعطاء الفرصة تلو الاخرى واخيرا كانت تعليق الإضراب افساحا للمجال امام التفاوض لتحصيل الحقوق، وبعد اجتماع مجلس الادارة ومقرراته المخيبة للآمال، اننا نعلن مضطرين اللجوء الى الإضراب المفتوح، واذ نتمنى على مجلس الادارة الدعوة الى اجتماع طارئ وأخذ القرارات المناسبة والبت بالمطالب المقدمة من قبل النقابة بشكل عام ومطالبنا بشكل خاص مع امكانية التفاوض اذ دعت الحاجة واهمها:
١- زيادة الرواتب بما يتوافق مع التضخم على ان تدخل في صلب الراتب
٢-زيادة بدل الانتقال
٣-تعويض الاختصاص للأطباء
٤-السماح بمزاولة المهنة أسوة بالأطباء المراقبين في المؤسسات الاخرى
٥-التامين الطبي الفعلي حيث انهم أصبحوا الان لا يملكون اية تغطية صحية للطبابة او الاستشفاء
٦-رفع سن التقاعد او عبر التعاقد حتى سن ٦٨.