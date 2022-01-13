لبنان | الأطباء المراقبون في الضمان الاجتماعي يعلنون الاضراب المفتوح

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلن الاطباء المراقبون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ‏ الإضراب المفتوح متمنين على مجلس الادارة الدعوة الى اجتماع ‏طارئ وأخذ القرارات المناسبة والبت بالمطالب المقدمة من قبل النقابة.‏

أصدر الاطباء المراقبون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان التالي:

وبعد اعطاء الفرصة تلو الاخرى واخيرا كانت تعليق الإضراب افساحا للمجال امام التفاوض لتحصيل الحقوق، وبعد اجتماع مجلس ‏الادارة ومقرراته المخيبة للآمال، اننا نعلن مضطرين اللجوء الى الإضراب المفتوح، واذ نتمنى على مجلس الادارة الدعوة الى اجتماع ‏طارئ وأخذ القرارات المناسبة والبت بالمطالب المقدمة من قبل النقابة بشكل عام ومطالبنا بشكل خاص مع امكانية التفاوض اذ دعت ‏الحاجة واهمها‎:

‏١‏‎- ‎زيادة الرواتب بما يتوافق مع التضخم على ان تدخل في صلب الراتب

‏٢‏‎-‎زيادة بدل الانتقال

‏٣‏‎-‎تعويض الاختصاص للأطباء

‏٤‏‎-‎السماح بمزاولة المهنة أسوة بالأطباء المراقبين في المؤسسات الاخرى

‏٥‏‎-‎التامين الطبي الفعلي حيث انهم أصبحوا الان لا يملكون اية تغطية صحية للطبابة او الاستشفاء

‏٦‏‎-‎رفع سن التقاعد او عبر التعاقد حتى سن ٦٨.‏