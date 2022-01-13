لبنان | ‎”‎يوم غضب” يشلّ المناطق اللبنانية غداً.. طليس يتحدث عن سيناريو التسييس والفوضى ‏

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قطع الطرقات
تتحضّر اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان ومعها بعض القطاعات العمّالية، حتى ساعات متأخرّة من هذا الليل لـ”يوم الغضب النقابي” غداً، والذي سيبدأ منذ ساعات الفجر الأولى حتى آخر النهار.
خميس جديد وتحرّك جديد، لكن في نفس سياق التحرّكات السابقة للاتحادات، والتي لم تدفع بالمعنيين حتى اليوم إلى تنفيذ الاتفاق معها بشأن الحوافز والمساعدات.
خارطة التحرّك، تنذر بأنّ يوم غد سيشلّ الحركة في المناطق اللبنانية كافّة، وسط تخوّف من موجة تخريب وفوضى. وفي الإطار أكد رئيس اتحاد النقل البريّ بسام طليس، في حديث لـ”النهار”، أنّ “لدى الأجهزة الأمنية كل المعطيات، وجرى اتصال بيني وبين وزير الداخلية بسام مولوي، أبلغته فيه أنّ أمن التجمّعات والنقاط من مسؤولية الأجهزة الأمنية وليس النقابات”.
وشدّد على أنّ “قطاع النقل البريّ لا يمكن أن يكون مسبّباً لأي تخريب أو إخلال بالأمن، وهذا الأمر مرفوض لأننا لسنا دعاة فوضى، فغداً التحرّكات ستشمل جميع العاملين وسائقي الباصات والفانات والتاكسي والصهاريج والشاحنات”.
وعن مشاركة قطاعات أخرى في التحرّك، لفت طليس إلى أنّ “الكثير من القطاعات أبلغتنا تضامنها مع التحرّك ومشاركتها أيضاً، ومن بينها شركات النفط التي تواصلت معي وأبلغتني قرارها بالإقفال وعدم تسليم المحروقات، لكنني تمنّيت عليهم أن يتمّ تسيير الأمور ليلاً رأفةً بالحالات الإنسانية”.
وعن مدى جدّية التحرّك في إحداث أي تغيير على صعيد مطالب الاتحادات، أشار إلى أنّ “قطاع النقل البريّ كباقي القطاعات، من واجبه ودوره ومسؤوليته التعبير ورفع الصوت بالأطر النظامية والقانونية، ونحن ليس لدينا مطالب الآن، نحن نريد نتفيذ الاتفاق الذي عُقد بيننا وبين الحكومة”.
وأضاف طليس: “قمنا بتحرّكَين في 9 و16 كانون الأول من العام الماضي، لكننا للأسف لم نجد آذاناً صاغية. فالحكومة لم تنفّذ وعدها، والمطلوب اليوم تنفيذ الاتفاق”، كاشفاً أنه “خلال الاجتماع الأخير الذي حصل في السرايا الحكومية، أبلغنا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الاتفاق يمكن أن يمرّ بمرسوم استثنائي، وقد طلبت منه صراحة أمام جميع المعنيين من الوزراء بمصارحتنا في حال لا يمكن تنفيذ الاتفاق للبحث عن صيغة حلّ أخرى ووقف هدر الوقت من دون أن يقدّم لنا التزام، فلماذا يتذرّعون اليوم بمسألة انعقاد مجلس الوزراء”.
وطالب طليس كل الذين يُطلقون حكم الفشل على تحرّك الغد ويسألون عن النتيجة، بأن “يتوجّهوا إلى الحكومة بهذا السؤال لأن النتيجة بيدها والجواب لديها”.
كذلك، استنكر طليس، عبر “النهار”، كلّ ما أسماه “شائعات مغرضة وكلام معيب بحق الاتحادات “، معتبراً أنّ “اتهام العمّال والنقابيين بأنهم أداة سياسية لتنفيذ أجندات معينة وإحداث فوضى في الشارع هو كلام مهين بحق العمل النقابي، فالقطاع متماسك وموحّد ويضمّ كل شرائح المجتمع اللبناني بطوائفه ومناطقه وقواه”.
وفي ما يلي جدول بنقاط التجمّع للإضراب:
من الساعة 5:00 حتى الساعة 17:00
بيروت الكبرى: مستديرة الدورة
o فوق الجسر – تحت الجسر (جميع الاتجاهات)
o الطريق البحرية
o تقاطع كاليري سمعان
o تقاطع كنيسة مار مخايل
o تقاطع المشرفية
o مستديرة الكفاءات
o مثلث خلدة
o مفرق بشامون – عرمون
o مفرق الريجي – الحدث
o تقاطع الحدث – الكفاءات
o طريق المطار القديمة – مثلث الكوكودي
o المدينة الرياضية
o جسر البربير
o نفق البربير
o تقاطع بشارة الخوري
o نفق بشارة الخوري
o طريق المزرعة – تقاطع محمصة الرفاعي والكولا
o مثلث الاونيسكو
o مستديرة المكلس
o انطلياس – الفوار
o مثلث نهر الموت
o مثلث الاوزاعي – الجناح – مستديرة رياض الصلح
جبل لبنان:
o مستديرة عاليه
o مثلث بحمدون
o مستديرة بعقلين
o جونية – جسر السولديني
o جسر الدامور – بيت الدين
o اوتستراد ضبية – الذوق/ مفرق يسوع الملك
الجنوب والنبطية:
o مدخل صيدا الشمالي
o جسر الاولي – فوق الجسر وعلى الخطين
البقاع:
o ضهر البيدر- مفرق فالوغا
o طريق ترشيش- مفرق التويتي
o مثلث الحمرا – بلازا
o مثلث راشيا – ضهر الاحمر
بعلبك / الهرمل:
مدخل بعلبك الجنوبي – دورس
مدخل الهرمل الجنوبي – جسر العاصي
الشمال/ عكار:
o مدخل طرابلس الجنوبي – البالما (الخطين)
o طريق الضنية – كفر حبو
o نفق شكا – الخطين
o الطريق البحرية – الهري
o مستديرة العبدة
o جسر البترون
o ساحة اميون
o طرابلس / التل – ساحة عبد الناصر
o دير عمار – المنية – الطريق الدولية.