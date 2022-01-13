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لبنان | هيئة إدارة السير: إقفال جميع مراكز المعاينة الميكانيكية غداً

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

المعاينة الميكانيكية

أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات أنه على أثر إعلان اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان عن تحركها نهاد الغد الواقع في ‏‏13/1/2021، وبسبب تعثر إمكانية وصول موظفي مراكز المعاينة الميكانيكية إلى عملهم، وتعثر إمكانية وصول المواطنين إلى هذه ‏المراكز، تعلن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات عن إقفال جميع مراكز المعاينة الميكانيكية في كل الأراضي اللبنانية غداً.‏

يذكر أنه عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان مؤتمراً صحافياً، ودعا فيه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ‏اللبنانيين إلى “المشاركة الكثيفة في كل المناطق اللبنانية بالتجمعات لرفع الصوت تجاه الاستهتار الرسمي بحياة الناس”.‏

بدوره، قال رئيس الاتحادات بسام طليس إن “يوم غد الخميس، هو يوم غضب، وما يحكى عبر وسائل التواصل لن يغير من مسيرة ‏اتحادات ونقابات قطاع النقل البري”، مؤكداً أن “عدم تنفيذ الاتفاق لغاية اليوم هو المشكلة مع الحكومة التي وافقت على الاتفاق ولم ‏تنفذه”.‏

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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