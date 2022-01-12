لبنان | مولوي أوعز لقوى الأمن اتخاذ تدابير مواكبة لتظاهرات غد الخميس

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 يناير 2022 07:17 مساءً - منذ 59 ثانية

أوعز وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اتخاذ تدابير أمنية مواكبة لتظاهرة اتحادات ونقابات قطاع النقل البري يوم غد الخميس ١٣-١-٢٠٢٢.

وشدد مولوي على القوى الامنية منع حصول أي إخلال بالأمن أو تعديات على حريات الغير وممتلكاتهم، وذلك حفاظاً على الأمن والحريات العامة، وانطلاقا من حرص الوزارة على تأمين الاستقرار والمحافظة على أمن وسلامة كل من المتظاهرين والمواطنين وعدم الإخلال بالقوانين.