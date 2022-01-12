لبنان | إضراب الخميس.. إليكم الطرقات المقطوعة غداً

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 يناير 2022 04:16 مساءً - منذ 18 دقيقة
قطع طرقات
صدر عن اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان جدولا حددت فيه مواقع التجمع والاضراب الذي يبدأ غدا الخميس عند الساعة الخامسة فجرا.
* بيروت الكبرى
- مستديرة الدورة
- فوق الجسر – تحت الجسر (جميع الاتجاهات)
- الطريق البحرية
- تقاطع كاليري سمعان
- تقاطع كنيسة مار مخايل
- تقاطع المشرفية
- مستديرة الكفاءات
- مثلث خلدة
- مفرق بشامون – عرمون
- مفرق الريجي – الحدث
*تقاطع الحدث – الكفاءات
- طريق المطار القديمة – مثلث الكوكودي
- المدينة الرياضية
- جسر البربير
- نفق البربير
- تقاطع بشارة الخوري
- نفق بشارة الخوري
- طريق المزرعة – تقاطع محمصة الرفاعي والكولا
- مثلث الاونيسكو
- مستديرة المكلس
- انطلياس – الفوار
- مثلث نهر الموت
- مثلث الاوزاعي – الجناح – مستديرة رياض الصلح
* جبل لبنان
- مستديرة عاليه
- مثلث بحمدون
- مستديرة بعقلين
- جونية – جسر السولديني
- جسر الدامور – بيت الدين
- اوتستراد ضبية
- الذوق مفرق يسوع الملك
*الجنوب والنبطية
- مدخل صيدا الشمالي
- جسر الاولي – فوق الجسر وعلى الخطين
*البقاع
- ضهر البيدر- مفرق فالوغا
- طريق ترشيش- مفرق التويتي
- مثلث الحمرا – بلازا
- مثلث راشيا – ضهر الاحمر
* بعلبك الهرمل
- مدخل بعلبك الجنوبي – دورس
- مدخل الهرمل الجنوبي – جسر العاصي
*الشمال عكار
- مدخل طرابلس الجنوبي – البالما (الخطين)
- طريق الضنية – كفر حبو
- نفق شكا – الخطين
- الطريق البحرية – الهري
- مستديرة العبدة
- جسر البترون
- ساحة اميون
- طرابلس / التل – ساحة عبد الناصر
- دير عمار – المنية – الطريق الدولية