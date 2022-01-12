لبنان | بيانٌ هام من وزارة الصحة بشأن “فترة الحجر”.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 يناير 2022 04:16 مساءً - منذ 45 دقيقة

صدر عن وزارة الصحة مذكرة تحمل الرقم 1 تتعلق بتعديل فترة العزل والحجر المتعلقة بكورونا.

إستنادًا لآخر التوصيات العلمية المتعلقة بتحديد فترة العزل والحجر للمرضى والمخالطين خلال جائحة “كوفيد”، وبناء على رأي اللجنة الوطنية للأمراض الإنتقالية, يقرر ما يلي:

أوّلًا: تحدد فترة العزل للحالة الايجابية التي لا تعاني من أي عوارض لمدة 10 ايام حيث يعاود المصاب حياته الطبيعية دون الحاجة الفحص ” PCR”.

ثانيًا: تحدد فترة العزل للحالة الايجابية التي تعاني من عوارض على الأقل لمدة 10 أيام على أن تكون ال 24 ساعة الأخيرة خالية من الحرارة مع تحسن كبير في باقي العوارض.

ثالثًا: تحدد فترة الحجر بالنسبة للمخالطين الذين تلقوا على الأقل جرعتين من اللقاح لمدة 7 أيام من دون عوارض دون الحاجة الى فحص”PCR “أو 5 أيام مع فحص ” PCR ” سلبي في اليوم الخامس.

رابعًا: تحدد فترة الحجر بالنسبة للمخالطين الذين لم يتلقوا اللقاح او تلقوا جرعة واحدة لمدة 10 أيام من دون عوارض دون الحاجة الى فحص “PCR ” أو 7 ايام مع فحص ” PCR ” سلبي.

خامسًا: بالنسبة للمخالطين الملتحين من الكادر الطبي والتمريضي الذين لا يعانون من أي عوارض بامكانهم متابعة عملهم شرط الالتزام التام بالتدابير الوقائية.

سادسًا: تبلغ هذه المذكرة حيث تدعو الحاجة وتلغى جميع القرارات والمذكرات السابقة المتعارضة معها