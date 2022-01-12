لبنان | قطاع النقل البري: الخميس يوم غضب من الخامسة صباحاً حتى الخامسة مساء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 يناير 2022 01:10 مساءً - منذ 11 دقيقة

أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن “اتفاقات كثيرة جرت مع المسؤولين، منها المبالغ المقطوعة للقطاع العام وبدلات النقل، والاتفاق مع اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، لم ينفذ منها شيء رغم موافقة رئيس الحكومة عليها في حضور الوزراء المعنيين”.

واعتبر الأسمر خلال مؤتمر صحفي أن “هذا الاتفاق يجنب قسما كبيرا من اللبنانيين ولا سيما الطلاب والعسكريين والموظفين والمتقاعدين من كلفة النقل. فهل المطلوب الذل كما يحصل أمام المصارف، في ظل تعاميم لنهب اللبنانيين وغرف سوداء ترفع الدولار؟ هل المطلوب رفع الدعم عن المحروقات والسلع الاستهلاكية والدواء وقريبا القمح؟ هل المطلوب موت الشعب اللبناني؟ إن الاتحاد العمالي العام يقول لا. واتحادات قطاع النقل البري هي جزء من الاتحاد العمالي العام، ستتحرك غدا بدعم من الاتحاد وسيكون يوم غضب وتحذير. وستليه أيام أخرى ومشاركة أكبر إذا لم يبادر المسؤولون الى تنفيذ الاتفاقات خصوصا وأن بعضها يمكن تنفيذه بتطبيق القوانين الموجودة”.

وتوجه الأسمر الى جميع اللبنانيين داعياً الى “المشاركة الكثيفة في كل المناطق اللبنانية بالتجمعات لرفع الصوت تجاه الاستهتار الرسمي بحياة الناس”.

من جهته، شكر رئيس الاتحادات بسام طليس “كل الاتحادات والنقابات التي أيدت تحرك يوم الغضب، لا سيما قيادة الاتحاد العمالي العام وتجمع المزارعين ونقابة الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت ونقابات الفانات في المدارس ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة وغيرهم”.

وقال: “يوم غد الخميس، هو يوم غضب، وما يحكى عبر وسائل التواصل لن يغير من مسيرة اتحادات ونقابات قطاع النقل البري”، مؤكدا أن “عدم تنفيذ الاتفاق لغاية اليوم هو المشكلة مع الحكومة التي وافقت على الاتفاق ولم تنفذه”.

واشار طليس الى أن “خلاصة الجمعيات العمومية التي انعقدت في جميع المناطق اللبنانية طالبت بتحرك شامل وكامل، خصوصا وأن السائق العمومي هو لبناني ومواطن عليه واجبات وله حقوق”. وقال: “ان التحركات السابقة كانت رمزية وخجولة، واليوم تحركنا جاء نتيجة قرار صارم من القاعدة وهو فعلا يوم غضب”.

وأعلن ان “يوم غد الخميس 13 كانون الثاني 2022 بداية غضب قطاع النقل البري”، داعيا جميع اللبنانيين المتضررين للمشاركة من الساعة الخامسة صباحا حتى الخامسة مساء على جميع الأراضي اللبنانية وفقا للبرنامج التالي:

جدول بمواقع التجمع للاضراب

الخميس 13 كانون الثاني 2022

من الساعة 5:00 حتى الساعة 17:00

بيروت الكبرى: مستديرة الدورة

o فوق الجسر – تحت الجسر (جميع الاتجاهات)

o الطريق البحرية

o تقاطع كاليري سمعان

o تقاطع كنيسة مار مخايل

o تقاطع المشرفية

o مستديرة الكفاءات

o مثلث خلدة

o مفرق بشامون – عرمون

o مفرق الريجي – الحدث

o تقاطع الحدث – الكفاءات

o طريق المطار القديمة – مثلث الكوكودي

o المدينة الرياضية

o جسر البربير

o نفق البربير

o تقاطع بشارة الخوري

o نفق بشارة الخوري

o طريق المزرعة – تقاطع محمصة الرفاعي والكولا

o مثلث الاونيسكو

o مستديرة المكلس

o انطلياس – الفوار

o مثلث نهر الموت

o مثلث الاوزاعي – الجناح – مستديرة رياض الصلح

جبل لبنان:

o مستديرة عاليه

o مثلث بحمدون

o مستديرة بعقلين

o جونية – جسر السولديني

o جسر الدامور – بيت الدين

o اوتستراد ضبية – الذوق/ مفرق يسوع الملك

الجنوب والنبطية:

o مدخل صيدا الشمالي

o جسر الاولي – فوق الجسر وعلى الخطين

البقاع:

o ضهر البيدر- مفرق فالوغا

o طريق ترشيش- مفرق التويتي

o مثلث الحمرا – بلازا

o مثلث راشيا – ضهر الاحمر

بعلبك / الهرمل:

مدخل بعلبك الجنوبي – دورس

مدخل الهرمل الجنوبي – جسر العاصي

الشمال/ عكار:

o مدخل طرابلس الجنوبي – البالما (الخطين)

o طريق الضنية – كفر حبو

o نفق شكا – الخطين

o الطريق البحرية – الهري

o مستديرة العبدة

o جسر البترون

o ساحة اميون

o طرابلس / التل – ساحة عبد الناصر

o دير عمار – المنية – الطريق الدولية