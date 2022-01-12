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لبنان | الحلبي مدد مهلة قبول موازنات المدارس الخاصة غير المجانية حتى آخر شباط

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 52 دقيقة

وزير التربية والتعليم عباس الحلبي

مدّد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي مهلة قبول الموازنات المدرسية التي تقدمها المدارس الخاصة غير المجانية للعام الدراسي 2021/ 2022 حتى تاريخ 28/2/2022 ضمناً.

وأصدر الحلبي قراراً يتعلق بتمديد مهلة قبول الموازنات للمدارس الخاصة غير المجانية للعام الدراسي 2021/2022، جاء فيه:

“إن وزير التربية والتعليم العالي، بناء على المرسوم الرقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)، بناء على المادة الثالثة من القانون الرقم 515 تاريخ 6/6/ 1996 (تقديم الموازنات المدرسية) التي حددت نهاية شهر كانون الثاني من كل عام آخر مهلة لإيداع المدارس الخاصة غير المجانية – مصلحة التعليم الخاص نسخة عن موازنتها المدرسية موقعة من مدير المدرسة ورئيس لجنة الأهل، وحرصا على مقتضيات المصلحة العامة وعلى حسن سير العمل الإداري والتربوي، وتلافياً للإشكالات التي قد تقع لجهة المهل القانونية وإنجاز الموازنات المدرسية، يقرر ما يأتي:

المادة الاولى: تمدد مهلة قبول الموازنات المدرسية التي تقدمها المدارس الخاصة غير المجانية للعام الدراسي 2021/ 2022 حتى تاريخ 28/2/2022 ضمناً .

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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