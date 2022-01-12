لبنان | “تسونامي” أوميكرون إلى انحدار قريباً في لبنان؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 39 دقيقة

توقع وزير الصحة فراس أبيض في حديث تلفزيوني انحدار موجة أوميكرون اعتباراً من الاسبوع المقبل.

وفي وقت سابق، وصف أبيض موجة أوميكرون بـ”تسونامي” وقال: “إن موجة متحور أوميكرون التي بدأت قبل ثلاثة أسابيع في لبنان تتحول إلى تسونامي”.

وأضاف: “لا يزال الوضع في المستشفيات ووحدات العناية المركزة مستقرا، ويتم العمل على تعزيز القدرة الاستيعابية”، دون تفاصيل أكثر.

ويشهد لبنان مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في عدد المصابين بكورونا، لا سيما منذ إعلان وزارة الصحة في 9 كانون الأول الماضي، تسجيل أول إصابتين بمتحور أوميكرون في البلاد لدى مسافرين قادمين من قارة إفريقيا.‎