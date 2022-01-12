لبنان | اليكم أول مرّشح رسمي للإنتخابات النيابية المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

بعد تعميم وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي المتعلق بمهل تقديم تصاريح الترشيح والرجوع عنها وتسجيل اللوائح للإنتخابات النيابية لعام ٢٠٢٢ ، تقدم إدكار مفيد بولس إلى تسجيل ترشيحه، فكان إبن الكورة أول مرشحاً رسمياً على الأراضي اللبنانية عن مقعد الروم الأرثوذكس .

بولس من مواليد العام ١٩٧٠، كان قد دخل المعترك السياسي عام ٢٠٠٩ كمرشّح عن الكورة وعام ٢٠١٨ عن بيروت، ليعود ويترشّح هذه المرّة أيضاً في الكورة.