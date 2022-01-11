لبنان | وزير الإقتصاد: تسعيرة ربطة الخبز ستصدر غداً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أشار وزير الإقتصاد أمين سلام في اتصال مع “الجديد” إلى أن التسعيرة الجديدة لربطة الخبز ستصدر صباح غدٍ الأربعاء بدلاً من اليوم.

وكان سلام قد أكد في وقت سابق لـ”الجديد” أن لا ازمة خبز ولا أزمة طحين، ذاكراً أن تسعيرة “عادلة” ستصدر اليوم تراعي فروقات الدولار.

وقال :تسعيرة اليوم ستكون منصفة مع الحرص على لقمة عيش المواطن نعمل على جدول الاسعار والتسعيرة ستصدر بعد الظهر والفوارق ستكون بسيطة ومنصفة وعادلة للحفاظ على لقمة عيش الفقير.

ولفت إلى أن “مخزون الطحين متوفر ووقعنا كل طلبات الطحين المستورد التي تكفينا حتى فترة طويلة”.