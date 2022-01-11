لبنان | صدور مذكرة منع سفر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 11 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 42 دقيقة

أصدرت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون مذكرة طلبت فيها إنفاذ قرار منع السفر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، عبر كافة الحدود والمعابر البرية والبحرية والجوية لمقتضيات قضائية، وذلك بالنظر لما ورد من معطيات مهمة في ملف التحقيق الأولي من قرائن وأدلة، لاسيما الشكوى المقدمة من محامي الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، ممثلة بالمحاميَين هيثم عزو وبيار الجميّل.