لبنان | إنقاذ لبنان ودور الانتشار محور اجتماع بهاء الحريري والمنظمات اللبنانية الأميركية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 يناير 2022 07:15 مساءً - منذ 3 ساعات

في إطار إيجاد أرضية مشتركة بين القوى السيادية، عقد اجتماع يوم الجمعة 7 كانون الثاني 2022 ضم أعضاء لجنة التنسيق اللبنانية الأميركية LACC مع رجل الأعمال بهاء رفيق الحريري نوقشت في خلاله أوضاع لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية والسياسية الحادة التي يمر بها. وجرى التوافق على مختلف الأمور التي نوقشت بين الحريري والمنظمات الست، بما فيها التشديد على أهمية تطبيق اتفاق الطائف وتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، ولا سيما القرارات 1559 و1680 و1701.

شارك في الاجتماع الذي تم عبر تطبيق “زوم” بمبادرة من موقع “جبلنا ماغازين”، إلى جانب الحريري، كل من: رئيس منظمة SOUL بيار مارون، رئيس منظمة شراكة النهضة اللبنانية الأميركية LARP السفير وليد معلوف، رئيس المركز اللبناني للمعلومات LICالدكتور جوزيف جبيلي، رئيس التجمع من أجل لبنانAFL ميلاد زعرب، ممثلة الجامعة اللبنانية الثقافية في العالمWLCU مي الريحاني، ورئيس منظمة Our New Lebanonفارس وهبة، والإعلامية فاديا سمعان.

وتحدث المشاركون عن كيفية أخذ لبنان إلى القرن الواحد والعشرين والخطط والحلول التي يمكن السير فيها للوصول إلى هذا الهدف، مع التشديد على دور الاغتراب وضرورة تعاون لبنان المغترب مع لبنان المقيم في المرحلة المقبلة.

كما تم التطرق للوضع الاقتصادي والمالي وملف القطاع المصرفي و”ضرورة إجراء التدقيق الجنائي لمعرفة تفاصيل الـPonzi Scheme الذي مورس بحق المودعين والذي تطرق إليه أمين عام الأمم المتحدة خلال زيارته مؤخراً إلى بيروت”.

وأكد المجتمعون على ضرورة العمل لإعادة الثقة وترميم العلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول الشقيقة والصديقة لحثها على استكمال مساعدة لبنان وجيشه وقواه الأمنية.

وأكد المشاركون في الاجتماع على أن الاغتراب اليوم أصبح أقوى مما كان عليه في السابق، خاصة وأنه أصبح أكثر تنظيماً وأكثر اهتماماً وتواصلاً مع الوطن، ومن هنا كان إقبال المغتربين على التسجيل للتصويت في الانتخابات النيابية.

وأكدت المنظمات الأميركية اللبنانية الست أن متابعتها لوضع لبنان والضغط الذي تقوم به في الخارج، وبخاصة في الولايات المتحدة، مستمر حتى إخراج لبنان من هذا النفق بالتعاون مع منظمات وشخصيات تتشارك وإياها النظرة نفسها إلى لبنان الجديد.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على متابعة البحث في لقاءات ستعقد في الأسابيع المقبلة.