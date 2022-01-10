لبنان | مستشفى بنت جبيل الحكومي ينفي مشاركته بماراثون التلقيح

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

اصدر مستشفى بنت جبيل الحكومي بيانا اشارت فيه الى انه” بناء على جولة وزير الصحة فراس الابيض يوم أمس إلى مستشفيات الجنوب، وحيث دأبت بعض الجهات ووسائل الإعلام الى الحديث عن هذه الزيارة، يهمنا أن نوضح ان موضوع عدم زيارة وزير الصحة العامة إلى مستشفى بنت جبيل الحكومي يعود إلى عدم مشاركة المستشفى بماراثون التلقيح يوم أمس، علما ان المستشفى يوميا يلقح بين 250 و 300 شخص”.

اضاف البيان:” اما القول ان المستشفى شبه معطل ووضعه مزري فهذا الامر مجاف للحقيقة ومحض افتراء وتجن، حيث ان المستشفى يعمل في خدمة اهلنا في مختلف الأقسام ويقوم بواجبه الاستشفائي الإنساني على أكمل وجه، وكان من المستشفيات السباقة في لبنان بافتتاح قسم “كورونا” .

وختم: نتمنى على الجهات المعنية ووسائل الإعلام توخي الدقة واخذ المعلومات من مصادرها، والتأكد من صحتها قبل النشر”.