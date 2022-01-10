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لبنان | بالصور: ضبط عملة لبنانية “مخفية” داخل علب حلويات في مطار عراقي

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - يناير - 2022 1:38 مساءً

مطار النجف الدولي

مطار النجف الدولي

ضبطت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، عملة لبنانية “مخفية” داخل علب حلويات في مطار محافظة النجف.

وذكرت الوكالة في بيان صحفي، أنها “تمكنت بالتعاون مع مفرزة من الكمارك ومن خلال تدقيق المسافرين القادمين إلى مطار النجف الأشرف، من القبض على مسافر أجنبي الجنسية بحوزته كمية كبيرة من العملة اللبنانية”.

وأضافت، أن “العملة كانت مخفية داخل علب حلويات”.

وأشارت الوكالة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسافر الذي ضبطت العملة معه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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