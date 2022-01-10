لبنان | اعتصام لمتعاقدي قوى الامن الداخلي بعد رفض المستشفيات استقبالهم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ 56 دقيقة

نفذ تجمع متقاعدي ​قوى الامن الداخلي​، اعتصاما أمام المراكز الطبية لقوى الأمن على كافة الأراضي اللبنانية، وذلك

استنكارأ لرفض معظم المستشفيات استقبال مرضى متقاعدي قوى الأمن مع عائلاتهم.

وناشد المتقاعدَون مدير عام قوى الأمن الداخلي بحل مسألة الطبابة والمشاكل الصحية، مشيرين الى انه من بين المعتصمين عناصر اصيبوا في ​عرسال​، وهم بحاجة لمتابعة العلاج، ومنا من بتقاضى مليوني ليرة ويدفع من ثلاثة الى اربعة ملايين ليرة فروقات فاتورة العلاج، ومن أين نأتي بهذه الفروقات!.