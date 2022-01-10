لبنان | الدولار الأسود يفتتح الأسبوع “على العالي”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 15 دقيقة

سجل دولار السوق السوداء ارتفاعاً إضافياً اليوم الإثنين، إذ تراوح ما بين الـ30550 ليرة لبنانية للشراء و30500 ليرة لبنانية للبيع.

في هذا المجال، أكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس أن الصندوق يعكف على تقييم حجم خسائر القطاع المالي في لبنان والذي أعلن مسؤولوه أنه يبلغ 69 مليار دولار، مضيفاً أن “تقدماً كبيراً” تحقق في تحديد الخسائر.

وأضاف أن المناقشات الفنية التمهيدية مستمرة مع السلطات اللبنانية لوضع الأساس لبرنامج مدعوم من الصندوق.

وأشار رايس إلى أنه “تحتاج أي استراتيجية للتعامل مع هذه الخسائر إلى أن تتضافر، بالطبع، مع تنفيذ إصلاحات شاملة لاستعادة الثقة وتقوية حوافز الاستثمار وتعزيز الحوكمة والشفافية”.

وفي كانون الأول الماضي، أعلن مصرف لبنان، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.ويواجه الاقتصاد اللبناني تراجعاً منذ 2019 بعدما أدى تراكم الديون وأزمة سياسية إلى دخول البلاد في أسوأ أزمة تشهدها منذ الحرب الأهلية.