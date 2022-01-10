لبنان | استعدوا.. كتل هوائية باردة ورطبة ابتداء من الخميس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يسيطر طقس مستقر مع انخفاض بدرجات الحرارة على لبنان ويستمر لغاية يوم الاربعاء ومن المتوقع ان يتأثر لبنان بكتل هوائية باردة ورطبة بدءا من يوم الخميس.

طقس اليوم الاثنين:

١- الحرارة ساحلاً بين ١١ و١٧ درجة بقاعا بين ٣ و١٣ درجة وعلى الـ١٠٠٠م بين ٦ و١١ درجة.

٢- الجو: غائم جزئيا

٣- الرياح: جنوبية غربية نشطة

من ٣٠ الى ٥٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠ ٪

٥- الضغط الجوي ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ١٩ درجة.

طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: طقس مستقر غائم جزئيا يتحول قليل السحب فيما الحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح ساحلا بين ١٢ و١٨ درجة، على الـ ١٠٠٠متر بين ٦ و١١درجة وبقاعا بين ٣ و١٢ درجة، الرياح جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ١٥ و ٢٠كم/س.

الاربعاء: طقس مستقر قليل السحب يتحول الى غائم جزئيا بعد الظهر فيما الحرارة ترتفع قليلاً وتتراوح ساحلا بين ١٢ و١٩ درجة، على الـ ١٠٠٠متر بين ٧ و١٣ درجة وبقاعا بين ٥ و١٥ درجة، الرياح جنوبية غربية تنشط بعد الظهر سرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س.