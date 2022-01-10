لبنان | إليكم حال الطرقات الجبلية لصباح اليوم

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 10 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة
أفادت غرفة التحكم المروري أنّ الطرقات الجبليّة المقطوعة حالياً بسبب الثلوج هي:
الرياح جنوبية نشطة سرعتها بين ٣٠ و٤٠ كم/س
آخر تحديث: 10 - يناير - 2022 8:54 صباحًا
الثلوج في لبنان
أفادت غرفة التحكم المروري أنّ الطرقات الجبليّة المقطوعة حالياً بسبب الثلوج هي:
عيناتا – الارز
عيون السيمان – حدث بعلبك
المنيطرة – حدث بعلبك
العاقورة – حدث بعلبك.
ويسيطر على لبنان طقس مستقر مع ارتفاع بدرجات الحرارة إلى ما فوق معدلاتها الموسمية، يليه تقلبات جوية ضعيفة وصباحاً مع انخفاض الحرارة وعودة الإستقرار الثلاثاء والأربعاء نهارًا.
الإثنين: طقس مستقر نسبيًا، غائم جزئيًا مع تشكل الضباب، الحرارة تنخفض وتتراوح ساحلًا بين ١٢ و١٧ درجة، على الـ١٠٠٠متر بين ٦ و١٢ درجة، وبقاعًا بين ٣ و١٣ درجة.
الرياح جنوبية نشطة سرعتها بين ٣٠ و٤٠ كم/س
إحتمال خفيف لأمطار محلية فجرًا مع ثلوج خفيفة على ١٦٠٠ متر