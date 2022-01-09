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لبنان | متعاقدو التعليم الأساسي الرّسمي: هم أرادوها معركة مفتوحة!!

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 يناير 2022 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

إضراب

أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرّسمي في لبنان أنها لا تزال على موقفها بعدم العودة غدًا نهار الاثنين 10 كانون الثاني إلى المدارس، في ظلّ تجاهل وزير التربية والوزارة لمطالب المتعاقدين.

هم أرادوها معركة مفتوحة وكسر المتعاقدين بحرمانهم من أبسط حقوقهم.

وأوضحت اللجنة للرأي العام ان عدم عودة المتعاقدين ليس سببه تفشي فيروس رغم صعوبته ، وانما الوضع الاقتصادي والمالي السيء جداً للمتعاقدين خاصة ان الوزارة لم ترسل لهم مستحقاتهم المالية ولا الحوافز المالية (90$) ولا يملكون ثمن دخول طوارئ المستشفى في حال اصابتهم بفيروس كورونا، اضف الى ذلك ان لا قدرة للمتعاقد أن يقبض سعر ساعة التعاقد 20 الف ليرة والاستمرار في ظل سعر صرف الدولار 30600 ليرة وبشكل تصاعدي.

تدعو اللجنة كافة المتعاقدين الاساسي لعدم العودة من أجل تحقيق المطالب.

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محررين الخليج 365

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