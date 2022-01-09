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لبنان | هيكتور حجار: استئناف التعليم في مؤسسات وجمعيات رعاية الاطفال يوم غد

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 35 دقيقة

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار في بيان له:

“إنفاذا لقرار وزير التربية والتعليم العالي، تستأنف مؤسسات وجمعيات رعاية الاطفال التي تعتمد التعليم النظامي التدريس إبتداء من يوم الاثنين في 10/1/2022 على أن تلتزم إجراءات الحماية والوقاية من جائحة كافة، والصادرة عن الجهات المعنية ولا سيما وزارة الصحة العامة، على ان يتم استئناف التأهيل والتدريب في مؤسسات وجمعيات رعاية الاشخاص ذوي الاحتياجات الاضافية في موعد يحدد خلال هذا الاسبوع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، ولا سيما الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة”.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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