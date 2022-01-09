لبنان | الأونروا تعلن تعاقدها مع مستشفيين جديدين في الشمال

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن قسم الصحة في وكالة “أونروا” في منطقة الشمال، في بيان اليوم “التعاقد مع كل من مستشفى المنية الحكومي في المنية ومستشفى الحبتور في عكار، لاستقبال ومعالجة الحالات المرضية والاستشفائية بالنسبة إلى اللاجئين الفلسطينيين في الشمال”.

وأوضح أن “التعاقد مع هذين المستشفيين يأتي إضافة إلى تعاقدات سابقة لقسم الصحة في الأونروا مع مستشفيات الإسلامي الخيري والمظلوم وطرابلس الحكومي في طرابلس وسيدة زغرتا في زغرتا ومستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني – صفد في مخيم البداوي، ابتداء من 1/1/ 2022”.