لبنان | نقابة المستشفيات: ما يتعرض له عناصر قوى الأمن الداخلي من اخطر مظاهر الانهيار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 يناير 2022 04:15 مساءً - منذ 51 ثانية

من اخطر مظاهر الانهيار في الدولة ما يتعرّض له عناصر قوى الأمن الداخلي من صعوبة في الدخول الى المستشفيات.

إن معظم المستشفيات بات يتجنّب قبولهم مؤخراً بسبب عدم تسديد المستحقات المتوّجبة عن طبابتهم من جهة، وتدنّي التعرفات المعتمدة من قبل المديرية من جهة ثانية.

اننا نحذّر من خطورة هذا الوضع اذ كيف يمكن الطلب من رجال الأمن المحافظة على الأمن والقيام بواجبهم ، في حين ان أمنهم الصحّي غير مضمون؟.

هذا الأمر سوف يؤدي حتماً الى تشنّجات ومشاكل لا تُحمد عقباها، وقد شهدنا بوادرها منذ يومين في احد مستشفيات صور، وربما تتكرّرفي مستشفيات عدة.

لذلك، نناشد كل من فخامة رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية العمل فوراً لإيجاد الأموال اللازمة لتأمين الطبابة لإفراد قوى الأمن الداخلي، إذ لا يمكن ترك الأمور بدون معالجة بعد الآن، وإلا ستخرج عن السيطرة.