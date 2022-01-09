لبنان | توضيح من رئيس بلدية بشري حول قرار تأجيل فتح المدارس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 9 يناير 2022 12:14 مساءً - منذ 14 دقيقة

أكد رئيس بلدية بشري فريدي كيروز، في بيان اليوم، أن “قرار تأجيل فتح المدارس في بشري حتى الاثنين المقبل 17 الحالي، نابع من الحرص على سلامة الطلاب والأهالي والأساتذة، في ظل التفشي السريع لمتحور أوميكرون في المنطقة”.

ونفى أن تكون بلدية بشري “تلقت أي كتاب من وزير الداخلية أو حصل أي تواصل مباشر معها، وكل ما حصل أن أحد المراجع الإدارية في القضاء اتصل للاستفسار عن القرار ومدى صحته وللتراجع عنه فكان الجواب أن هذا القرار من صلب صلاحيات رئيس البلدية ويمكن الطعن به أمام مجلس شورى الدولة لإبطاله”.

وكان أصدر كيروز، قراراً إدارياً حمل الرقم 1/2022 دعا فيه الى إرجاء فتح المدارس الرسمية والخاصة والمعاهد في النطاق البلدي إلى 17/1/2022، منعاً من انتشار وباء كورونا أكثر في المدارس.