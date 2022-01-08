لبنان | وزير التربية: العودة إلى المدارس يجب أن تتم بالرغم من تصاعد أرقام المصابين

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

قال وزير التربية والتعليم عباس الحلبي خلال جولة له على مركزي التلقيح في راس المتن وقرنايل “اللقاح هو الوسيلة الوحيدة التي تجعل المجتمع آمنا وبالأخص المجتمع التربوي، وتساعد في التحصين “.

واضاف “أعلنا سابقا مع وزير الصحة ومنظمة الصحة العالمية واليونسيف أن العودة إلى المدارس يجب أن تتم بالرغم من تصاعد أرقام المصابين، وقد اتخذنا العديد من الإجراءات في تأمين مستلزمات الوقاية من توزيع للكمامات على المدارس الرسمية وفحوصات لفيروس كورونا وقمنا بعملية التلقيح التي ستستمر حتى يوم الثلاثاء وستطال أكبر شريحة ممكنة من الطلاب وأهاليهم والهيئات التربوية وإدارات المدارس، وهذا يعطي نوعا من الاطمئنان على صحة الطلاب والجهاز التربوي”.

وقد تلقى 30582 شخصًا اللقاح في اليوم الأول من ماراثون التلقيح ضد وباء كورونا، من تلامذة وأفراد الهيئة التعليمية.

حيث شاركت وزارتا التربية والصحة في الماراثون عبر مراكز تابعة لوزارة الصحة وعيادات نقالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف والمجتمع المدني.

ومن المقرر أن يستمر الماراثون حتى يوم غد.