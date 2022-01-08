لبنان | مدير مستشفى بعبدا الحكومي: أناشد الطلاب المبادرة للحصول على اللقاح

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أكد المدير العام لمستشفى بعبدا الحكومي الجامعي الدكتور فريد صباغ، في حديث الى “الوكالة الوطنية للاعلام”، أن “اليوم الاول من ماراثون فايزر يسير في شكل سريع وخصوصا ان فريق عمل مختص يعمل كخلية نحل منذ الصباح الباكر، وقد تم افتتاح طابقين في المبنى المخصص لاخذ اللقاح بهدف استيعاب عدد أكبر من المواطنين الراغبين بالحصول على جرعة اولى او ثانية او ثالثة من لقاح فايزر”.

وقال صباغ: “نشجع كل الفئات العمرية على أخذ لقاح فايزر، ونناشد الطلاب في المدارس الرسمية والخاصة والمعاهد المبادرة للحصول على اللقاح حفاظا على استمرار العام الدراسي، وبالطبع حفاظا على الصحة العامة ولاسيما ان اللقاح اثبت فعاليته وخفف من الاصابات بكورونا ومتحوراته”.

أضاف: “لقد استقبل اليوم مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي حتى منتصف النهار، اكثر من خمسمئة شخص من كل الاعمار والمسجلين على منصة وزارة الصحة العامة، وعلى الجميع تلقي اللقاح وابواب مركز اللقاح في مستشفى بعبدا الحكومي الجامعي مفتوحة للجميع، وهناك فرق عمل تعمل على تسجيل غير المسجلين على المنصة بهدف تسريع العمل والوصول الى الخواتيم الصحية السليمة، وكما هو معلوم فان ماراتون فايزر يستمر يوم غد الاحد كذلك”.