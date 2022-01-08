لبنان | الأسمر يحذّر: تحرّك الخميس لإنقاذ البلد

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ 39 دقيقة

أشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إلى أن “الأمور لم تعد تحتمل”، لافتًا إلى أن “الشعب يرزح تحت الانهيار الاقتصادي ويتحمّل المسؤولية ويدفع الثمن”.

وأضاف، في حديث إذاعي: “نحن دعينا إلى تحرك كبير الخميس المقبل من أجل إنقاذ البلد، فالحكومة تعطي وعودًا ولا تنفذ، وهناك ما يجري العمل عليه داخل الغرف السوداء وهذا يؤدي إلى الانهيار”.

وختم: “المطلوب حلول للوضع المنهار وإلا هناك خطوات تصعيدية في الشارع، فالأمور وصلت إلى حد لم يعد يطاق والوعود كثيرة أما التنفيذ فقليل”.