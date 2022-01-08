لبنان | مصرف لبنان: قرار بتوجيه إنذارات تسبق شطب الرخص لـ١٨٨ صرافاً

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

انعقدت الهيئة المصرفية العليا برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الرابع من كانون الثاني ٢٠٢٢ واتخذت قراراً بتوجيه إنذارات تسبق شطب الرخص الممنوحة من قبل المصرف المركزي لـ١٨٨ صرافاً لعدم التزامهم بتسجيل عمليات بيع وشراء الدولار الأميركي على منصة Sayrafa.

وبحسب بيان صادر عن مصرف لبنان، فتبعًا للمهل القانونية سوف يستلم هولاء الصرافون قرار الهيئة المصرفية العليا خلال فترة ٤٠ يوماً على ان تقوم الهيئة بعد انتهاء هذه الفترة وتبعًا للقانون بشطب رخص الصرافين الذين يستمرون في عدم الالتزام بالتعميم الذي يفرض تسجيل كل العمليات على منصة Sayrafa.