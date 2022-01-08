لبنان | الجميّل لمنظومة حزب الله: ساعة الحقيقة والمحاسبة آتية

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ ساعتين

غرد رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل على حسابه عبر تويتر، فقال:” تحية وفاء من بيت لقمان سليم على بعد أيام من ذكرى اغتياله، نكرر مع عائلته صرخته صفر خوف ونقول لمنظومة حزب الله أن ساعة الحقيقة آتية ساعة المحاسبة آتية وسنكمل النضال مع كل حرّة وحرّ ليسود السلام والأمان ودولة المواطن والقانون.”

وتابع:” لبنان لم ولن يجيّر لأحد وسيكرم شهداء الحرية.”

وأرفق الجميّل التغريدة بصورة عن الزيارة التي قام بها برفقة نائب رئيس الحزب جورج جريج الى جانب عائلة سليم.