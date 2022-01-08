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لبنان | توقيف سارق بطاريات سيارات في جبل لبنان.. ماذا ضُبطت بحوزته؟

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كتبت أسماء لمنور في السبت 8 يناير 2022 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

السارق

أوقفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي بتاریخ 30 -12-2021، المدعو أ. أ. (من مواليد عام 2000، سوري) في محلّة الصالومي ، بعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سرقة بطاريات سيارات في مناطق مختلفة في محافظة جبل لبنان وتم تحديد هوية الفاعل، وذلك بحسب بلاغ صادر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-شعبة العلاقات العامة.

بتفتيشه، عُثر بحوزته على أدوات تستخدم في عمليات السرقة، مظروف بداخله مادة السالفيا المخدّرة، دفتر ورق لف سجائر، وهاتف خلوي.

وبالتحقيق معه، اعترف بتنفيذه أكثر من 35 عملية سرقة -مستخدمًا الأدوات التي ضبطت بحوزته- من مناطق: الصالومي، سن الفيل، النبعة، الدكوانة وبرج حمود، وأنه قام ببيعها في “بؤرة كسر” في محلّة أرض جلّول – بيروت. كما اعترف بتعاطيه المخدّرات.

أيضا، ضبطت الشعبة المذكورة 7 بطاريات مسروقة داخل البؤرة المذكورة.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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