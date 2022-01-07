لبنان | المخابرات تداهم في الغبيري وتوقف شخصين على علاقة بأحداث “الطيونة”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش منزلي المواطنين (ن.ب) و(ع.م) في منطقة ‏الغبيري – الضاحية الجنوبية وأوقفتهما لاقدام الأول على تشكيل عصابة سلب بقوة السلاح بمشاركة ‏آخرين وتجارة أسلحة وذخائر حربية ومشاركتهما في الأحداث التي شهدتها منطقة الطيونة بتاريخ ‏‏14 /10 /2021، واطلاق النار في اوقات مختلفة آخرها ليلة رأس السنة وافتعال الاشكالات، وإطلاق ‏نار باتجاه أشخاص واصابتهم اضافة إلى تعاطيهما المخدرات، وإقدام الثاني على إثارة النعرات الطائفية ‏والتعدي على متظاهرين سلميين وإثارة أعمال شغب وقطع طرقات عبر تشكيل مجموعات دراجات ‏نارية وقد ضُبطت في منزل الأول كمية من الذخيرة وعتاد عسكري ومخدرات.‏

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.‏