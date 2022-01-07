لبنان | صورة.. 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن رجل أعمال لبناني مموّل لحزب الله

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت الإدارة الأمريكية عن رصدها لجائزة مالية بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن رجل أعمال لبناني داعم وممول لحزب الله.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج “مكافآت من اجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، على تويتر:

“علي يوسف شرارة هو رجل أعمال استثمر ملايين الدولارات لصالح تنظيم حزب الله اللبناني. يمكنك الحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار إذا كانت لديك معلومات عنه أو عن أنشطته عن طريق إرسالها إلى برنامج مكافآت من أجل العدالة.

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