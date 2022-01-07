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لبنان | صورة.. 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن رجل أعمال لبناني مموّل لحزب الله

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين
عناصر من ميليشيا حزب الله

عناصر من ميليشيا حزب الله

أعلنت الإدارة الأمريكية عن رصدها لجائزة مالية بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن رجل أعمال لبناني داعم وممول لحزب الله.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج “مكافآت من اجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، على تويتر:

“علي يوسف شرارة هو رجل أعمال استثمر ملايين الدولارات لصالح تنظيم حزب الله اللبناني. يمكنك الحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار إذا كانت لديك معلومات عنه أو عن أنشطته عن طريق إرسالها إلى برنامج مكافآت من أجل العدالة.
1-202-294-1037+”

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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