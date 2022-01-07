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لبنان | بري: المجلس سيد نفسه!‏

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 01:16 مساءً - منذ ساعتين

نبيه بري

صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، تعقيباً على نص العقد الاستثنائي ما يلي: “المجلس سيد نفسه ولا يقيّده أي وصف للمشاريع ‏أو الإقتراحات التي يقرر مكتب المجلس طرحها، ويعود لرئيس الجمهورية ميشال عون حق الرد بعد صدورها عن الهيئة العامة الى ‏المجلس. هذا حكم الدستور وما استقر عليه الاجتهاد. اقتضى التصويب”.‏

يذكر أنه وقع رئيس الجمهورية ميشال عون مساء أمس الخميس المرسوم الرقم 8662 تاريخ 06/01/2022 القاضي بدعوة مجلس ‏النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 10/01/2022 ويختتم بتاريخ 21/03/2022 وفق برنامج اعمال محدد. ووقع المرسوم رئيس ‏مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.‏

وجاء في نص المرسوم:‏

‏”ان رئيس الجمهورية
بناءً على الدستور لا سيما المادة 33 منه،
بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:‏

المادة الأولى: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 10/01/2022 ويختتم بتاريخ 21/03/2022 ضمناً.‏

المادة الثانية: يحدد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي:‏

‏• القوانين المصدّقة والتي قد يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر بها.‏
‏• مشاريع او اقتراحات قوانين ملحة تتعلق بالانتخابات النيابية.‏
‏• مشاريع القوانين التي ستحال الى مجلس النواب.‏
‏• مشاريع او اقتراحات القوانين الطارئة والمستعجلة والضرورية المتعلقة بالاصلاحات اللازمة والضرورية او بخطة التعافي المالي او ‏بالأوضاع المعيشية الملحة التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس لا سيما القوانين الاتية:‏

‏-اقتراح القانون الرامي الى تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020.‏
‏-اقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية.‏
‏-اقتراح قانون استعادة الأموال المحولة الى الخارج.‏
‏-مشروعين قانونين الموازنة العامة للعامين 2021 و2022.‏
‏-عقد جلسة مساءلة الحكومة والرد على الأسئلة او الاستجوابات الموجهة الى الحكومة.‏

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.‏

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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