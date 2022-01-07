لبنان | قرار برفع بلاغ البحث والتحري في حق إبراهيم الصقر

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 01:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أصدرت قاضية التحقيق الأولى بالتكليف في البقاع أماني سلامة، قراراً قضى برفع بلاغ البحث والتحري الصادر في حق رجل ‏الأعمال إبراهيم الصقر بعد أن تقدم الوكيل القانوني المحامي جورج الخوري بطلب رفعه، مشترطة نشر البيان التالي نصه، وتبلغه ‏موعد جلسة الاستجواب التي حددت في الأول من شباط المقبل، وقد جاء في البيان الذي نشر باسم الوكيل القانوني للصقر الآتي‎:‎

عطفاً على الحلقة التلفزيونية التي أجراها بتاريخ 14/11/2021 على قناة الجديد، يهم الأستاذ إبراهيم الصقر أن يؤكد حبه المطلق ‏لزحلة وأهلها وزحلة في قلبه دائما، كما ويؤكد احترامه للإختلاف في الرأي السياسي ووجوب أن يقتصر التنافس الحزبي على إنماء ‏مدينة زحلة وجوارها، وخدمة شعبها والعمل على إخراجه من المآسي التي يعيشها بعيدا عن الكلام الاستفزازي، مؤكداً على أنه يكن ‏كل الاحترام لأبناء زحلة مهما كانت توجهاتهم السياسية، ويتمنى لهم كل الخير، وهو لا يقصد يوما الشر لاحد منهم”.‏

وكان المحامي ميشال ضاهر قد تقدم بإخبار ضد الصقر على خلفية الكلام الذي ورد على لسانه ضمن حلقة تلفزيونية من برنامج” ‏وهلق شو” بثتها قناة الجديد بتاريخ 14/11/2021، تضمن “تهديداً وتعدياً على الحقوق وتعكير الصفاء بين عناصر الأمة، وذلك سنداً ‏الى المواد 573 و329 و330 و317 و308 من قانون العقوبات” وفق ما ورد في نص الإخبار‎.‎