لبنان | دولار السوق السوداء بـ30 ألف ‏مجدداً

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 15 دقيقة

بعد الانخفاض البسيط الذي سجله دولار السوق السوداء صباح أمس الخميس، عاود صباح اليوم الجمعة ارتفاعه مسجلاً أرقاماً قياسية ‏جديدة.‏

إذ ترامح ما بين الـ30 ألف ليرة لبنانية للشراء و29950 ليرة لبنانية للبيع.‏ يذكر أنه تعرض لبنان خلال عام 2021 لأزمات اقتصادية عديدة، صنفت على أنها “الأسوأ في العالم” وفقاً للبنك الدولي.‏

وفي كانون الأول الماضي، أعلن مصرف لبنان، عن سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة ‏للدولار.‏ ودخل لبنان العام الرابع من أزمة اقتصادية خانقة بدأت في 2019، عندما انهار النظام المالي تحت وطأة دين عام ضخم.‏

ويعاني مصرف لبنان من تراجع حاد في الاحتياطي بالعملات الأجنبية.‏