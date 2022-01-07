لبنان | عراجي: اللقاح واتباع التدابير الوقائية ‏والمناعة المجتمعية العالمية هي الحل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 28 دقيقة

غرد رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية النائب عاصم عراجي عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “إصابات كورونا ‏اليومية ارتفعت الى سبعة آلاف، على الرغم من ان دخول المرضى الى أقسام العناية لم ترتفع نسبياً، وهذا يؤكد الدراسات التي قللت ‏من خطورة متحور أوميكرون 70 في المئة أقل من متحور دلتا، هذا لا يعني ان الفيروس ضعف. اللقاح واتباع التدابير الوقائية ‏والمناعة المجتمعية العالمية هي الحل”.‏

وفي وقت سابق، رأى عراجي في تصريح سابق له أنه “إذا حصل التزام بالبروتوكول الطبي الموضوع بين وزارة الصحة ووزارة ‏التربية من لحظة صعود الطلاب في الباصات حتى لحظة عودتهم، يمكن تفادي أي مشكلة بالتعليم الحضوري”.‏

ورأى عراجي أن “الارقام سترتفع في الايام المقبلة بسبب غياب الالتزام من قبل 90 في المئة من الناس وفي خلال الطقس البارد الآن ‏معظم الناس تجتمع في المنازل وتزور بعضها من دون أن تكون هناك تهوئة للبيوت، ما يسبب انتشار العدوى لأن أوميكرون ينتشر ‏بسرعة 4 مرات أكثر من دلتا”.‏