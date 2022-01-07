لبنان | عراجي: اللقاح واتباع التدابير الوقائية ‏والمناعة المجتمعية العالمية هي الحل

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النائب عاصم عراجي
غرد رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية النيابية النائب عاصم عراجي عبر حسابه على “تويتر” قائلاً: “إصابات كورونا اليومية ارتفعت الى سبعة آلاف، على الرغم من ان دخول المرضى الى أقسام العناية لم ترتفع نسبياً، وهذا يؤكد الدراسات التي قللت من خطورة متحور أوميكرون 70 في المئة أقل من متحور دلتا، هذا لا يعني ان الفيروس ضعف. اللقاح واتباع التدابير الوقائية والمناعة المجتمعية العالمية هي الحل”.
وفي وقت سابق، رأى عراجي في تصريح سابق له أنه “إذا حصل التزام بالبروتوكول الطبي الموضوع بين وزارة الصحة ووزارة التربية من لحظة صعود الطلاب في الباصات حتى لحظة عودتهم، يمكن تفادي أي مشكلة بالتعليم الحضوري”.
ورأى عراجي أن “الارقام سترتفع في الايام المقبلة بسبب غياب الالتزام من قبل 90 في المئة من الناس وفي خلال الطقس البارد الآن معظم الناس تجتمع في المنازل وتزور بعضها من دون أن تكون هناك تهوئة للبيوت، ما يسبب انتشار العدوى لأن أوميكرون ينتشر بسرعة 4 مرات أكثر من دلتا”.