لبنان | لا جدول لأسعار المحروقات اليوم.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 7 - يناير - 2022 8:53 صباحًا

كشف ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا عن أنه لن يصدر اليوم جدول الاسعار‎.‎ وقال في حديث إذاعي: “المواطن يتحمل ارتفاع الأسعار فهل من المعقول أن الدولة لا تستطيع أن تضع سقفا للدولار؟‎”‎‏.‏

وأكد أبو شقرا أنه “إذا لن يتواجد هذا السقف وإذا لن ينخفض سعر صرف دولار السوق السوداء فستكون الأسعار كلها الى ارتفاع‎.”‎

في وقت سابق اليوم، كان أشار عضو نقابة أصحاب المحروقات جورج البراكس إلى أنّ “أصحاب المحطات يتكبّدون خسارة 2500 ‏ليرة من عمولتهم لكل صفيحة بنزين بسبب الفارق بسعر صرف الدولار الذي يشترونه بـ30000 ليرة من الاسواق ومحتسب في ‏جدول تركيب الأسعار الحالي على الـ 28800 ليرة. فعدم صدور جدول جديد اليوم يزيد من هذه الخسارة”.‏

وأضاف: “عندما تريد السلطة إلزام المحطات بيع المحروقات بسعر محدّد وبالليرة فما عليها إلا أن تؤمّن هي بنفسها الدولار للاستيراد.. ‏أصحاب المحطات ليسوا صرافين”.‏

وتابع: “لكي لا تعود أزمات البنزين والمشاهد المذلة للمواطنين، يجب تأمين بيع المحروقات للمحطات بالليرة فقط لكي يستطيعوا ‏تسليمه للمستهلك بنفس العملة وعلى مصرف لبنان تأمين الدولار للاستيراد. هكذا نحصل على الاستقرار في أسواق المحروقات وإلا ‏ذاهبون الى البلبلة والمشاكل. انقطع صوتنا ونحنا عم نصرخ لننبه”.‏